Pavlovic eletto MVP di Milan-Torino dai tifosi rossoneri

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Strahinja Pavlovic è stato eletto MVP della gara tra Milan e Torino dai tifosi rossoneri. Di seguito il comunicato del club milanista sul proprio sito ufficiale:

"Il Milan si impone 3-2 contro il Torino in un pomeriggio ricco di emozioni a San Siro, una partita che ha avuto come protagonista indiscusso Strahinja Pavlović. In primo luogo per il grandissimo gol del momentaneo 1-0, il terzo stagionale in casa per lui: una rete di pregevole fattura che rivedremo più volte in futuro. La presenza in campo del difensore serbo è stata fondamentale per il successo della squadra.

Strahinja ha sfoderato una prestazione completa: non solo segnando il primo gol, ma anche contribuendo in difesa con interventi decisivi. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire nei momenti cruciali ha fatto la differenza senza lasciarsi condizionare nel finale intenso dal cartellino giallo rimediato all'82', mantenendo la calma e continuando a guidare la difesa con sicurezza.

Le statistiche di Pavlović parlano chiaro: un (grandissimo) gol su due tiri totali, e un'ottima precisione nei passaggi con 59 passaggi riusciti su 64. La sua capacità di essere decisivo in entrambe le fasi del gioco sottolinea la sua importanza per il Milan, una prestazione che è stata un esempio di leadership e determinazione.

Con oltre il 60% dei voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, Pavlović ha superato nella corsa al premio di MVP gli altri due marcatori di giornata - Adrien Rabiot e Youssouf Fofana - e il compagno di reparto Koni De Winter. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Strahinja, continua così!"