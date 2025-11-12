Pavlovic: "Nessuno ha una spiegazione per Modric: quando gli passo la palla so che non devo preoccuparmi"

Strahinja Pavlovic, centrale serbo del Milan, è divenuto quest'anno uno dei titolarissimi della formazione rossonera con Massimiliano Allegri che gli ha dato fiducia fin dal suo arrivo e lo schiera con continuità dal primo minuto nella linea difensiva a tre con Gabbia e Tomori. L'ex Salisburgo si sta facendo apprezzare per la sua determinazione e le sue sortite offensive, spesso foriere di buoni risultati. A margine della convocazione con la Serbia e per festeggiare le 50 presenze in Nazionale, raggiunte la scorsa sosta, Pavlovic è stato intervistato sui canali ufficiali della sua federazione calcistica. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Luka Modric: "Nessuno ha una spiegazione per lui, vorrei averla! Spesso gli chiedo: ‘Stai bene? Dai, dimmi il segreto!’ È una persona straordinaria e delle sue qualità calcistiche non serve neanche parlare. Ci dà tantissimo, ci ha portato quella sicurezza che ci mancava. Quando gli passo la palla, so che non devo più preoccuparmi di nulla. È incredibile che a 40 anni sia in una forma del genere. Adesso, ad esempio, visto che abbiamo una settimana tra una partita e l’altra (non giochiamo le coppe), spesso il Mister ci inserisce la palestra al terzo giorno, con doppie sedute. Ricordo che al Partizan, per i giocatori più esperti la palestra quasi non esisteva — ma lui fa tutto, come un robot.”