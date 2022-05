Pazzini su Hellas-Milan: "Match intenso. Gli attaccanti faranno la differenza"

MilanNews.it

Giampaolo Pazzini, ex calciatore di Milan e Verona, oggi commentatore per Dazn, è stato intervistato sul Corriere dello Sport proprio in merito alla partita che domani sera vedrà l'una contro l'altra le sue due ex squadre. Il Pazzo si aspetta questo tipo di gara: "Per il Milan sarà una gara chiave per il campionato, ma il Verona non farà regali perché sta bene e vuole fare il record di punti. Credo che verrà fuori un match bello e intenso nel quale gli attaccanti faranno la differenza".