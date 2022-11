Pazzini su Milan-Fiorentina: "Per i rossoneri era troppo importante vincere"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha commentato così a DAZN la vittoria del Milan contro la Fiorentina: "Per il Milan era troppo importante vincere e lo ha fatto contro una grande Fiorentina che ha giocato un'ottima partita. E' stata una partita sofferta, ma a livello mentale era fondamentale portare a casa i tre punti per restare in scia al Napoli e vivere con maggiore serenità la sosta".