Pecci: "Tonali e Leao hanno preso in mano la situazione del Milan"

Eraldo Pecci, in una lunga intervista a Libero, ha fatto le carte a un campionato anomalo che è stato "imposto dal Dio denaro", ovvero legato alla lunga interruzione per il Mondiale in Qatar: "La situazione è diversa dall'anno scorso, il Napoli è più solido ed equilibrato. Hanno tutto per arrivare in fondo. Il clima della città non favorisce la corsa al titolo? Sciocchezza immonda". Sull'avversario più tosto, Pecci ha le idee chiare: "Resta il Milan. Ha due leader come Tonali e Leao che hanno preso in mano la situazione". Sull'Inter invece: "Inzaghi era entrato in un tunnel pericoloso di pre-crisi. Ora ne è un po' uscito ma la situazione societaria non aiuta". C'è spazio anche per una valutazione sulla Juventus: "Allegri ha cercato di ripartire da Pogba e Di Maria, senza di loro si è affidato ad Alex Sandro, Cuadrado e Bonucci, pretoriani oggettivamente sfiatati".