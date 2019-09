Pecorino: “Felice ed orgoglioso di vestire la maglia rossonera”

Nuovo successo e vittoria del Trofeo Mamma Cairo per il Milan Primavera. La squadra di Mister Federico Giunti ha battuto in Finale la Juventus grazie a una splendida rimonta, al termine della partita ha voluto parlare Emanuele Pecorino, nuovo acquisto rossonero: Sono molto felice di vestire questa maglia molto importante, volevo ringraziare il Mister, lo staff e i miei compagni che mi hanno fatto sentire subito uno di loro. Far parte di un gruppo così è positivo, ci aiutiamo l'un l'altro e siamo grandi amici. Ho segnato un gol importante che ci ha dato la vittoria in questo torneo prestigioso, ora l'obiettivo è vincere il campionato e salire subito in Primavera 1. Dobbiamo crescere sia individualmente che come squadra, e siamo a buon punto".