Pedullà: “Da Guarin a Marchisio passando per Ben Arfa e Coentrao: la lista degli svincolati”

Questo il pezzo pubblicato da Alfredo Pedullà sul sito sito ufficiale: “Con la giornata di ieri si è chiuso il calciomercato in Italia (e non solo), ma per gli ultimi colpi last minute c’è sempre il mercato degli svincolati. Tanti ex del calcio nostrano, “vecchi” campioni e giocatori ancora in cerca di riscatto. Ecco tutti i potenziali colpi “low cost”, ruolo per ruolo, da pescare nel calderone degli svincolati:

PORTIERI

Sorrentino, Vorm, Yurchenko, Jourdren, Brkic, Enyeama, Renan;

DIFENSORI

Strinic, Simpson, Andreolli, Silvestre, Olsson, Coentrao, Paletta, Rolando, Kaboul, Donati, Cuevas, Abate, Jefferson, Jesus Gamez, Khacheridi, Samba, Felipe Santana, Raggi, Djourou, Ibanez;

CENTROCAMPISTI

Wszolek, Jedinak, Carlos Eduardo, Bjarnason, Ben Arfa, Mauri, Guarin, Bertolacci, Marchisio, Williams, Denilson, Kobayashi, McEachran, Tissone, Aogo, Holtby, Ireland, Stendera, Flamini, Fletcher, Crisetig, Montolivo, Barry, Ledley, Gourcuff, N’Doye;

ATTACCANTI

Menez, Biabiany, Susaeta, Bony, Okazaki, Sako, Chanturia, Riviere, Eduardo, Romero, Honda, Moukandjo, Hooper, Cabral, Anichebe, Mbakogu, Giuseppe Rossi, Emenike, Martins.”