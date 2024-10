Pedullà: "E' una stagione che sta prendendo una piega triste per il Milan"

Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha commentato così il momento del Milan: "Credo che ci sia tutto in questa frase di Fonseca: 'Leao sta facendo di tutto per tornare titolare'. Se questa frase l'avessi ascoltata il 7 luglio ti avrebbero detto che non stava parlando del Milan, ma di un'altra squadra. E' una cosa un po' surreale e invece questa è la frase che è la sintesi della confusione e dell'andamento triste del Milan.

E' una situazione diversa da quella della Juventus, che ha vissuto una rifondazione, è normale che ci siano dei problemi. Al Milan stiamo parlando di un gruppo che doveva ripartire da una base e che aveva delle certezze in Pulisic e Leao. Hanno preso il centravanti, è rimasto Theo Hernandez, c'è Reijnders, Maignan e Tomori. E invece ora stai lavorando per far tornare Leao titolare. E' una stagione che sta prendendo una piega triste per il Milan".