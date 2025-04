Pedullà: "Non rinnovare il contratto di Maignan sarebbe un errore"

Afredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, in un video caricato sul suo canale YouTube parla della situazione contrattuale di alcuni dei migliori portieri di Serie A, tra cui quella di Mike Maignan con il Milan.

LE DICHIARAZIONI DI PEDULLÀ SU MAIGNAN

“Cosa resta dell’ultima giornata di campionato? Secondo me qualche follia sulle scelte. Ad esempio io credo che sia folle non aver rinnovato Svilar. […] E quando faccio questo discorso penso anche a Maignan, e a tutte le vicende di mercato a lui collegate che portano a dei punti di domanda. Per me non rinnovare il contratto di Maignan sarebbe un errore. Mi ha fatto un po’ sorridere l’agente di Caprile, Battistini, che commentando una voce su Caprile al Milan ha detto: “Ormai ve le passano i baristi”. È un modo un po’ per sdrammatizzare per dire quante se ne dicono e se ne scrivono. Ma Maignan, Svilar, Mandas sono tutte situazioni che dal mio punto di vista dovrebbero essere consolidate”.