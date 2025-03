Pedullà: "Oggi il Milan ha poco da perdere, ma resta un squadra pericolosa"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il collega Alfredo Pedullà ha parlato della Serie A compiendo un'analisi dettagliata sulla corsa scudetto e soffermandosi in modo particolare sulla partita in programma allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 30 marzo tra Napoli e Milan, che risulterà essere decisiva per entrambe le squadre in vista del proseguo delle rispettive stagioni:

Sul rendimento del Milan in stagione

"Oggi il Milan è una squadra che ha poco da perdere, ma è una squadra pericolosa. E giocare Napoli-Milan ha tutto da rimetterci il Napoli. Infatti, questo Milan va sull'ottovolante, non è continua, per me la gara col Bologna è spartiacque. In quel caso l'autostima ti fa colmare quel gap tecnico che c'è con l'Inter".

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (28 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)