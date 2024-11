Pedullà sul Milan: "Imbarazzante mantenere aperta una partita contro una squadra di scappati di casa"

Non una serata troppo convincente quella di Bratislava per il Milan, nonostante un'importante vittoria che garantisce ai rossoneri di essere in ottima posizione nella classifica di Champions League. A commentare la prestazione dei rossoneri anche l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ospite sulle reti di Sportitalia. Le sue parole: "Il Milan ha fatto delle cose imbarazzanti. Se dobbiamo far passare il cartello: 'Dovevi vincere e basta', allora noi non dobbiamo più analizzare le partite".

L'analisi di Pedullà: "Ma il gol che il Milan ha preso sull'1-0, quel contropiede su un'azione d'attacco, è una roba da scuola calcio. Cioè alla scuola calcio ti dicono: se fai quelle cose lì non devi più essere tesserato, evidentemente non hai un allenatore capace e non puoi fare la scuola calcio. E' stato davvero imbarazzante mantenere aperta una partita contro una squadra che non voglio offendere, perché vorrei dire di scappati di casa, e che aveva incassato 15 gol e segnati due nelle prime quattro partite. Il Milan ne ha presi due, ne poteva prendere un altro e hai preso un altro gol in contropiede perché dovevi fare il quarto. A me sembra un atteggiamento da dopolavoro ferroviario, con tutto il rispetto, e con un allenatore che anziché dirti che c'è qualcosa che non funziona, dice che bisognava vincere e che Leao sa per quale motivo lo ha tenuto in panchina"