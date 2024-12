Pedullà sul Milan: “Stiamo facendo una messa senza prete. Per loro tutto è ammissibile“

Intervenuto a Sportitalia, Aldredo Pedullà è tornato a parlare delle dure parole di Paulo Fonseca dopo la Stella Rossa contro alcuni giocatori della sua squadra: "Le dichiarazioni di Fonseca sono state molto gravi a mio avviso. Il giorno dopo tutti i silenzio e nessuna presa di posizione, quindi siamo noi i pazzi che vanno a cercare il pelo nell'uovo, delle diatribe che non ci stanno, quindi le dichiarazioni sono normale e tutto a posto. Noi facciamo una messa senza il prete, quindi per loro è tutto regolare e ammissibile. C'è stato uno scambio di veline il giorno, tutto a posto e il club è con Fonseca".

Queste erano state le dichiarazioni di Fonseca: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".