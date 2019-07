Pedullà: "Veretout ha chiesto alla Fiorentina di non andare in ritiro, l'ultima offerta del Milan è 13 milioni più Biglia"

Alfredo Pedullà, intervenuto su Twitter, ha riferito che Jordan Veretout, centrocampista che piace al Milan, ha chiesto ai viola di non partecipare al ritiro, svelando anche l'ultima offerta rossonera: "Veretout chiederà alla #Fiorentina di non andare in ritiro per motivi personali. L’ultima offerta del Milan (che prenderà un altro centrocampista) è 13 milioni più Biglia. La Roma in attesa. Il Napoli resta in stand-by".