Pelé, sto bene ma avvisate che domenica non gioco

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Ciao gente, non sono svenuto e sto molto bene di salute. Sono andato a fare i miei esami di routine che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia. Ma avvisate che domenica prossima non gioco!". Con questo post su Instagram Pelé fa chiarezza sulle sue condizioni di salute smentendo le voci allarmistiche che si erano diffuse a proposito di un suo ricovero in ospedale. Semplicemente O Rei, che a ottobre compirà 81 anni, si sottopone a scadenze regolari ai controlli che ritiene utili per un uomo della sua età. (ANSA).