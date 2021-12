Pellegatti: "39 punti in 17 partite? Firmerei per i prossimi 5 anni"

Carlo Pellegatti, nel video di commento di stamane pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato del Milan e dei rossoneri. Pellegatti ha detto: “Molti tifosi del Milan stanno perdendo energie nel giudicare il campionato già finito, ma quello che più importa a me in questo momento è recuperare gli infortunati. Ho già capito che bisogna stringere i denti per queste due partite che rimangono per finire il 2021. Io firmerei per i prossimi 5 anni a trovarmi a quota 39 punti dopo 17 partite perché vorrebbe dire essere sempre al primo, al secondo o al terzo posto in base a se ci sono squadre che volano o meno. In questo momento noto che viene giudicato tutto negativo quello che c’è intorno al Milan. Viene vista in maniera negativa la campagna estiva che Maldini e i suoi uomini hanno portato avanti. L’Inter in vetta fa male a tanti tifosi rossoneri, ma è un bel testa a testa fra le milanesi”.