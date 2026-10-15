Pellegatti si chiede: “7/8 cambi con il Salisburgo, fa bene Amorim? Bisogna dirlo prima perché dopo è facile”

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Le parole di Carlo Pellegatti in commento alla formazione del Milan contro il Salisburgo.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della formaizone che stasera dovrebbe scendere in campo contro il Salisburgo e ha ripreso le parole di Arrigo Sacchi. Questo il suo commento.

"Contro il Salisburgo dovrebbero esserci sette o otto cambi rispetto alla partita con il Sassuolo e l'ha spiegato l'allenatore Amorim, devo per forza turnare. La domanda adesso è questa: ha esagerato Amorim? Ecco, qui bisogna subito parlare chiaro prima della partita perché dopo la partita è facile. Vediamo se avrà ragione contro una squadra, quella del Salisburgo, che non è certo a livello di quella con il quale il Milan ha pareggiato 1-1 nel nella Champions League di Stefano Pioli".