Pellegatti: "Al Milan non servono giocatori bravi, ma uomini e figure carismatiche"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, sul suo canale YouTube ha pubblicato un video nel quale parla del Milan e di Ibrahimovic, dicendo: “A chi dice che è impossibile, dico che se c’è la volontà, si muovano i grandi dirigenti del Milan e la proprietà e vanno a convincerlo. Se si aspettano che lui alzi il telefono e chieda ‘Ma io vi interesso?’, quello non capiterà mai. Però ripeto anche, non solo a livello tecnico, per la squadra: gli stimoli e l’importanza. Adesso al Milan non servono giocatori, pur bravi, ma normali. Serve il fuoriclasse di qualsiasi età. Serve il punto di riferimento. È fallito, purtroppo, l’esperimento Bonucci, come quello Higuain. Abbiamo bisogno di un trascinatore. I giocatori pur bravi, non parliamo poi se son giovani o ragazzi di 20 anni, non servono al Milan. Servono uomini, figure carismatiche. Oggi, al Milan, non servono bravi giocatori di calcio, ma figure carismatiche che debbano ovviamente essere anche bravi giocatori, perché anche qui, il carisma da solo non serve.”