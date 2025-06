Pellegatti: "Allegri è una figura che non viene a rivoluzionare"

Il pensiero di Carlo Pellegatti su Massimiliano Allegri, nel corso della nuova puntata del vodcast Area Fritta: "C'è una cosa che mi fa impazzire. Alcuni potrebbero dirmi che Allegri costa 6-7 milioni, perfetto 3 milioni di differenza con il budget che vorrebbero ma non riescono a capire che prendendo Allegri, mettendo 3 milioni in più, lavora con la squadra che c'è e non ti dice questi 7 via e ne voglio altri 7",

Continua Pellegatti raccontando un aneddoto sulla prima parentesi milanista di Allegri: "Silvio Berlusconi nell'estate 2012 gli disse: 'Abbiamo perso Nesta, Gattuso, Inzaghi, Zambrotta, van Bommel, per questioni interne sappi che stiamo per cedere Ibrahimovic e Thiago Silva, tu vuoi continuare lo stesso in questo progetto?'. Risposta: 'Presidente io continuo'. Quindi è una figura che non viene a rivoluzionare".