Pellegatti: "Allegri parte per la tournée, con la speranza che, al suo ritorno, possa trovare due terzini, Jashari e le basi per l’acquisto di una punta centrale"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha sottolineato quanto segue: "Massimiliano Allegri parte con i suoi ragazzi per la tournée asiatica, con la speranza che, al suo ritorno, possa trovare due terzini, Jashari e le basi per l’acquisto di una punta centrale. Perché succeda tutto questo, Tare deve trasformarsi in un mago che estragga dal suo cilindro non solo il coniglio, ma anche tanti coniglietti!".

OTTIMISMO PER JASHARI

Non ci sono sostanziali novità per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari. Il club rossonero crede di aver toccato il massimo possibile con la sua offerta da 32.5 milioni più bonus; d'altra parte la società belga continua a non rispondere all'offerta di via Aldo Rossi e si aspetta un rilancio che possa fare del centrocampista svizzero la cessione più remunerativa della storia del club. In tal senso c'è da superare il trasferimento di Charles De Ketelaere proprio al Milan, tre estati fa.

Nonostante una generale situazione di stallo, questa mattina la versione de Il Giornale si mostra fiduciosa: "Milan, per Jashari rossonero c'è ottimismo". Questa generale positività è data principalmente da due fattori, come viene spiegato nel pezzo. Da una parte il costante e sempre più evidente pressing del giocatore elvetico con il suo club: ha saltato tutte le amichevoli, si allena in solitaria e non ci sarà domani in Supercoppa di Belgio. Con questa situazione il Milan è convinto che Jashari, prima o poi, farà cedere il muro del Club Brugge. Dall'altra parte il centrocampista rossocrociato continua a rifiutare la corte di altri club sia dall'Inghilterra che dalla Germania: per lui si erano fatti avanti Borussia Dortmund, Nottingham Forest e West Ham.