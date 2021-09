Pellegatti: "Buon pareggio contro la Juventus perché i bianconeri restano a -8"

Carlo Pellegatti, noto giornalista al seguito del Milan, ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha commentato l’1-1 dei rossoneri in casa della Juventus. Pellegatti ha detto: “Le mie sensazioni dopo il pareggio contro la Juventus le dividerei in due. Dopo il primo tempo avevo rimpianti perché gli sforzi della partita contro il Liverpool si facevano sentire. Poi altri rimpianti sono il gol preso dopo 4 minuti, e poi non avere tutta la rosa a disposizione. Alla fine della partita mi è rimasta la soddisfazione di aver recuperato, anche se con la formazione al completo il Milan poteva tentare di andare a vincere. Però è un buon pareggio perché lascia la Juventus a -8 in classifica. Era dagli anni ’60 che i bianconeri non partivano così male in campionato. In ogni caso è un piacere vedere giocare i ragazzi”.