Pellegatti: "Come ha detto Fonseca, contro il Cagliari gara difficile: non ci saranno gli spazi di Madrid"

Carlo Pellegatti è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di tuttocagliari.net in vista della partita di domani tra Cagliari e Milan, in programma alla Unipol Domus Arena alle ore 18 in Sardegna. La gara è valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A e arriva dopo la grande vittoria rossonera al Bernabeu in Champions League contro il Real Madrid. La giornata, invece, precede l'ultima pausa Nazionali del 2024. Le dichiarazioni di Carlo Pellegatti.

Carlo, che Milan si presenterà al cospetto del Cagliari dopo la sensazionale impresa del Bernabeu, dove i rossoneri hanno surclassato il Real Madrid di Carlo Ancelotti?

“Intanto premettiamo che, come ha detto Fonseca, quella di Cagliari sarà una gara difficile, proprio perché profondamente diversa dalla serata di gala del Bernabeu. Non possiamo pensare che i rossoneri avranno sempre a disposizione gli spazi che gli ha lasciato il buon Real Madrid. Quindi il tecnico milanista si aspetta un match scorbutico e complicato. Il Cagliari è una squadra italiana – nell’accezione positiva del termine – guidata da un allenatore bravo e attento ai particolari. Per cui Fonseca ha detto: ‘Signori, col Real Madrid è stata una bellissima vacanza: adesso si torna a lavorare. E in Italia’. Il mister ci tiene moltissimo a fare bene in campionato; i tifosi invece, si sa, hanno tradizionalmente una vocazione più europea.”