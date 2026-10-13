Pellegatti commenta: “Conte rimane sulla sua linea, il Milan conferma la fiducia ad Amorim”

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Carlo Pellegatti commenta le parole di Antonio Conte e ribadisce la fiducia del Milan a Ruben Amorim.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole di Antonio Conte, attualmente senza panchina, e della fiducia del Milan per Ruben Amorim. Queste le sue parole.

"Antonio Conte, lo ha ribadito anche oggi a un collega, a un collega che ben conosco: 'Non ho avuto contatti con alcun club, ma mi muoverò solo se riceverò proposte da club che abbiano dei progetti importanti, altrimenti non mi muovo anche fino a lungo tempo, anche a tempo indeterminato, non mi muovo'. L'altro è un concetto che aveva già espresso qualche giorno fa, ribadendo anche che gli piacerebbe entrare andare a lavorare in un club che voglia che era grande voglia tornare grandi. Tutti noi abbiamo pensato a abbiamo pensato a al Milan, alla Juventus come club possibili. Adesso comunque il Milan continua sulla linea sulla linea con Ruben Amorim".