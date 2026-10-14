Pellegatti contrario: “Il 4-4-2 è un modulo da retrocessione, è il piattume”

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Le parole di Carlo Pellegatti dopo il pareggio contro il Sassuolo per 1-1.

Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole del collega rossonero.

"L'ho detto chiaramente, non puoi passare dal dal 3-4-2-1, schema moderno propositivo, foriero di prospettive sulla carta, al 4-4-2 che è usato dagli allenatori specialisti nella nel subentrare per salvare una squadra di Serie B o di serie Serie A, le ultime 10 giornate dalla retrocessione. || 4-4-2 oggi è il piattume. Se hai grandi interpreti, allora puoi anche tentare, ma il 4-4-2 è quello che dice alt, salviamoci, stiamo come diciamo in termine un po' così vulgaris e popolare, stiamo nella cesta e poi vediamo. Eh no, è tutto il contrario".