Pellegatti: "Dalla Germania mi dicono: "Attenzione!". Perché al Milan piace Devin Ozek"

Dopo l'incontro di ieri tra Tare e Furlani continua la ricerca del Milan per un nuovo Direttore Sportivo da aggiungere all'organigramma societario. Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, delinea uno scenario particolare con voci che gli arrivano direttamente dalla Germania. Queste le sue dichiarazioni:

"A tutti frulla un’idea nella testa. Qualche giorno fa parlando con dei colleghi Giorgio Furlani ha fatto capire che ci potrebbero essere anche degli outsider. E non possiamo immaginare quali in Italia, perché i Direttori Sportivi accasati, che non si muovono, ci sono, altri non sono di altissima caratura, salvo ovviamente Igli Tare e Fabio Paratici che al momento non hanno squadra. E allora qualcuno pensa che l’outsider possa essere una figura straniera. Oppure, addirittura, attenzione a questa soluzione: un DS italiano e un Direttore dell’Area Tecnica. Il DS italiano potrebbe essere Igli Tare che si è sempre occupato del mercato e di tenere i contatti con la squadra. Ma come Direttore dell’Area Tecnica ricordate che si era accennato qualche settimana fa a Kim Falkenberg del Bayer Leverkusen. Una figura subito caduta come candidatura perché era stato preso subito da Simon Rolfes, il plenipotenziario del Leverkusen. E non se n’è più parlato. Ma, attenzione. Ma perché Falkenberg è stato promosso? Perché è andato via Devin Ozek. Devin Ozek era il vero grande braccio destro di Simon Rolfes, uno dei creatori di questa fase storica vincente del club. Però Devin Ozek ha capito che le sue ambizioni portavano a cercare qualcosa di ancora più grande e vorrebbe andare in un top club. Piace molto, essendo di origine turca, a Besiktas e Galatasaray. Piace molto per riorganizzare qualche squadra in Qatar o in Medio Oriente. È molto appetito anche dai proprietari di qualche club importante di Premier League. Ozek è una delle figure di spicco a livello manageriale in Europa.

E mi è arrivata una voce proprio dalla Germania che mi ha portato a pensare che potrebbe essere le figura ideale di un nuovo organigramma del Milan, che vedrebbe dunque come AD Furlani, Moncada responsabile dello scouting, Senior Advisor Ibra e altre due figure, proprio come le due figure che avevano fatto la fortuna del Milan del fondo Elliott: un DS sportivo italiano, e allora potrebbe essere Tare, lo stesso D’Amico potrebbe andare bene, ma un Direttore dell’Area Tecnica di statura internazionale come Devin Ozek. Il 10 marzo era stato Fabrizio Romano che aveva annunciato l’uscita dal Leverkusen di Devin Ozek. Sarà lui l’outsider? Sarà questa la figura di un nuovo organigramma? Potrebbe essere un ritorno ad un organigramma vincente: un AD a là Gazidis, Furlani. Un proprietario, il fondo RedBird. Uno scout importante come Moncada. Ma con un Direttore dell’Area Tecnica di totale conoscenza internazionale, apprezzatissimo e conosciutissimo come Devin Ozek ed un DS. Attenzione perché potrebbero esserci soprese. Ci stiamo appiattendo su un DS italiano, ma magari le intenzioni sono sì per un DS italiano, ma dalla Germania mi hanno detto “Attenzione!”. Perché questo Devin Ozek piace".