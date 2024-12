Pellegatti deluso: "La media è bassa, gli altri volano e la caccia al quarto posto è complicata"

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, Carlo Pellegatti, storico cronista e tifoso rossonero ha voluto commentare la prestazione dei rossoneri di Fonseca sul suo canale Youtube. Queste le sue considerazioni:

"Sogni di gloria rimandati. Uscito Pulisic la squadra si è terribilmente abbassata e niente da fare, come succede spesso il Milan esce beffato. È la tipica partita che se finisce in parità si loda l'intelligenza tattica di Fonseca, se esci perdendo fai la figura di non avere provato nulla, come è stato. È stato un Milan stanco, a gennaio servono rinforzi. La squadra si è spenta nel secondo tempo. Il Milan deve ritornare indietro e paga il brutto inizio di stagione. L'infortunio di Pulisic ha paralizzato la squadra. E il Milan è sceso terribilmente di qualità. Adesso il problema è ambientale, quello che preoccupa sono le gambe dei giocatori. La squadra è precipitata senza Pulisic e con il calo di Reijnders. Ora si tratta di tenere il morale alto e tentare la caccia al quarto posto. Quando si parte piano è un incubo. La media è bassa, gli altri volano, la caccia al quarto posto è complicata".

