Pellegatti: “Donnarumma vuole rimanere al Milan”

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” su Radio24, ha parlato della situazione del Milan: “Donnarumma vuole rimanere al #Milan, ma bisogna iniziare a dare dei segnali di crescita. Il Milan targato Elliott ha speso già 150 milioni, se ha questa classifica qualcosa non funziona. Donnarumma è un altro giocatore importante anche per l'immagine del fondo Elliott che non può permettersi di perdere il suo unico fuori classe, se poi non gli regalano una squadra degna è giusto che se ne vada invece che restare a vivacchiare”.