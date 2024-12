Pellegatti: "È bastato mettere Musah, l'erede di Saelemaekers, il figlio di Messias"

La vittoria per il Milan era esattamente quello che ci voleva e che doveva arrivare. I rossoneri dopo due pareggi consecutivi hanno messo in campo contro l'Empoli una prova davvero convincente suggellata dal 3-0 finale. A esultare, al triplice fischio, è anche Carlo Pellegatti che nel suo video sul profilo Instagram personale ha parlato così: "Sul mio telefonino ho esposto il fiocco rosa, perchè questa sera è nata la squadra. Domani confetti rosa per tutti, è nata! Si era un po’ agitata con i suoi piedini nella pancia di Fonseca, a Madrid, ma non era ancora il momento visto che non è nata a Cagliari, con la Juventus e a Bratislava. Ma questa sera finalmente lo possiamo esporre il caro fiocco rosa".

Poi Pellegatti ha continuato: "Non so se sia nata una stella ma sicuramente una squadra: è bastato mettere un equilibratore, l’erede di Saelemaekers, il figlio di Messias. Parliamo di Musah: ed ecco che Emerson ha giocato una buona partita, ecco che Reijnders non deve faticare come un mulo ma deve pensare alla qualità. Mettete sulle vostre case il fiocco rosa, amiche e amici milanisti, che speriamo indichi la strada e che questa squadra dopo essere nata possa crescere e correre felice".