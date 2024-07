Pellegatti e il retroscena su Pavlovic: "E' stato il primo giocatore nella lista di Massara da direttore sportivo del Rennes"

In merito alla stretta attualità che orbita intorno al mondo Milan, è intervenuto così il noto giornalista ed opinionista sportivo Carlo Pellegatti. Queste le sue considerazioni relative al mercato del Milan con un retroscena su Pavlovic, obiettivo per la difesa. Le sue parole:

Il pensiero di Pellegatti a Radio Rossonera, il punto sulla difesa: "Pavlovic? Non lo conosco, il Salisburgo non ricordo nemmeno di averlo visto giocare quindi non posso dare giudizi su giocatori che non conosco…però so che il primo giocatore che il ds del Rennes Massara appena arrivato ha provato a prendere è proprio Pavlovic“: