Pellegatti: "Ero scettico sul mercato, ma su Kalulu ha avuto ragione la dirigenza"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è così espresso a Radio24 sul Milan: "Partirei dai clean sheet e dal fatto che non stiamo subendo gol da quattro partite. È il lato che più mi gratifica e mi fa pensare positivo in questo momento. Io ero scettico sul mercato, l’Inter che prende Gosens, la Juve che prende Vlahovic e noi che non abbiamo preso nessuno a gennaio. Perchè avevamo Kalulu e hanno avuto ragione ancora una volta in dirigenza. Diaz e Messias si sono dati da fare ieri sera, erano presenti, pur non facendo una grande partita. Leao sta un po’ mancando nelle ultime 3-4 gara, non dava la sensazione di essere assolutamente presente contro il Cagliari. Toccava una palla ogni quarto d’ora".