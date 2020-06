Pellegatti: "Gigio deve restare, non credo punti ad andare via a parametro zero"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del futuro di Donnarumma, sottolineando l'importanza della sua permanenza in rossonero: "Il Milan è il suo futuro, è la squadra dove lui dovrebbe voler ripercorrere le imprese dei Rivera, dei Baresi e dei Maldini. La proprietà lo deve onorare mettendogli intorno dei giocatori che lo possano portare ai massimi traguardi possibili. Il fondo Elliott da quest'anno vuole formare una squadra di livello e di mentalità europea, non tanto nei giocatori, perché il primo Lipsia non aveva grandi giocatori, ma proprio per fare qualcosa di nuovo nel calcio italiano a livello di intensità. Il possibile discorso di Rangnick è finalizzato a questo. Donnarumma deve capire che lui sarà il leader di questa squadra, l'esempio, il giocatore simbolo di una squadra che dovrà essere vincente. Non credo che Gigio punti ad andare via a parametro zero, credo che punti ad un ingaggio pluriennale, magari cautelato da eventuali bonus o clausole rescissorie".