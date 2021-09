Pellegatti: "Giroud out? Il Milan non riesce ad avere due bomber a disposizione contemporaneamente"

Carlo Pellegatti, noto giornalista che segue da vicino le vicende del Milan, ha parlato sul suo canale YouTube, della notizia della positività al Covid-19 di Olivier Giroud. Questo il commento di Pellegatti: “C’è stizza, c’è amarezza, c’è rabbia perché il Milan non riesce a entrare in campo con 11 giocatori, fra questi un bomber col numero 9, e un altro bomber col numero 9 provo a subentrare dalla panchina. Questo è successo negli ultimi 2 anni pochissime volte. Ora che il Milan ha preso Giroud, arriva il Covid. Il giocatore sta bene ma non sappiamo quando potrà tornare. Ciò non permette allo stesso Zlatan Ibrahimovic di rientrare quando starà bene al 100%. Questo rovina i piani ed è veramente una beffa che il Milan non riesca ad avere due bomber a disposizione contemporaneamente”.