Pellegatti: "Ibra non ha detto assolutamente nulla di sconveniente"

Carlo Pellagatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così l'episodio tra Maresca e Ibrahimovic che ha portato all'espulsione dello svedese: "Più penso a quella incredibile espulsione di Zlatan Ibrahimovic ieri a Parma e più mi adombro e mi irrito. Proprio perché era un colloquio ironico, forse insistente, certamente da cartellino giallo per l’insistenza, ma da espulsione assolutamente non esiste. Voglio proprio capire se ci sarà poi la buona fede quando l’arbitro avrà capito di non aver inteso bene le parole di Zlatan Ibrahimovic perché se avesse detto quello che ha capito lui l’espulsione ci stava, ma dato che non ha detto assolutamente nulla di sconveniente, usava l’ironia dopo una frase poco felice di un arbitro che a volte magari si lascia tradire dall’emozione. Capisco l’arbitro irritato da questo continuo borbottio ma più di un giallo non c’era".