Pellegatti: "Il Milan deve puntare al titolo e non solo al quarto posto"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul suo canale YouTube e ha provato a dare una spiegazione alla sconfitta del Milan contro lo Spezia. Pellegatti ha detto: “Ieri ho provato a capire quali siano stati i motivi di una partita non giocata dal Milan contro lo Spezia. Ho parlato e sondato il terreno, ma nessuno mi ha dato una risposta convincente. Si è parlato di un surplus di lavoro, però mi hanno detto che è stato un lavoro in quantità, e non particolari carichi di lavoro tali da imballare le gambe. Problemi mentali? Non credo, avevano appena vinto 4-0 la partita prima. Il pressing dello Spezia era efficace, ma allora potrebbero farlo tutti e non giochiamo più una partita. Anche i lanci lunghi non hanno funzionato perché Ibrahimovic era in serata no. Mi viene difficile trovare il motivo della sconfitta contro lo Spezia. Archiviamo questa partita e pensiamo subito alla Stella Rossa e poi al derby contro l’Inter. Il Milan deve puntare in alto e non fermarsi a pensare solamente al quarto posto. Una squadra che ha perso solo 3 partite su 22 in campionato, vincendone 15, deve puntare al primo posto. Ora bisogna essere razionali e andare avanti”.