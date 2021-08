Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, Carlo Pellegatti ha parlato di Kessie. Queste le sue parole: "Non so se rimane Kessie, non la vedo in tempi recenti, ma di certo Adli non l'abbiamo acquistato perchè Kessie non rinnova. Adli è un giocatore più alla Rabiot come tipologia di caratteristiche"