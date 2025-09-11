Pellegatti: "Il Milan può sfruttare la sfortuna di non essere in Champions e puntare a un campionato di vertice"
Intervistato da AlaNews, Carlo Pellegatti ha commentato così gli obiettivi stagionali del Milan di Max Allegri: "Il Milan può sfruttare la sfortuna di non essere in Champions. Punta a un campionato di vertice, con l’obiettivo di finire tra le prime 4. Le competitor Inter, Juve, Napoli, ma anche Roma, Lazio, Atalanta ecc., sono impegnate nelle competizioni europee durante la settimana, mentre il Milan ha solo la stanchezza del campionato.
La stanchezza settimanale è ovviamente diversa. L’obiettivo di quest’anno è un campionato di vertice, dove tutto può succedere: finisci 4°, finisci 2°, magari vinci il campionato; ma sempre tra le prime 4 arrivi".
