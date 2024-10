Pellegatti: "Il mio cavallo si chiama Pioli is on fire. Con Stefano ho instaurato un bel rapporto"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Bruno', in vista di Fiorentina-Milan, raccontando anche un retroscena sul suo cavallo. Ecco, dunque, le sue parole in merito:

"Con il Leverkusen il Milan nel primo tempo è stato poco coraggioso. Poi negli ultimi 30 minuti la squadra rossonera ha dominato. In campionato se riuscisse a vincere a Firenze avrebbe ottenuto 12 punti su 12 in queste quattro partite dopo la prima sosta. Leao? Di lui ti ricordi le super giocate, che sono così belle che ti fanno dimenticare le continue pause. Il portoghese lo chiamo Leaoland, perché quando apre il parco divertimenti è uno spettacolo. Pioli? E' assolutamente un cuore viola. Io auguro al prossimo allenatore del Milan, quello che ha fatto Pioli con noi.

Semifinale di Champions, uno Scudetto e due secondi posti. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui, vi svelo che il mio cavallo si chiama 'Pioli is on fire'. Questa sarà la chiave del match di domenica: la difesa del Milan dovrà essere più brava dell'attacco della Fiorentina".