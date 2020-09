Pellegatti: "Improbabile che Chiesa resti un altro anno alla Fiorentina"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, si è espresso in merito alle voci relative a Milan-Chiesa: "Dal Milan fanno sapere che non ci sono chances, ma sono i primi di settembre. Il giocatore vorrebbe lasciare la Fiorentina, sarebbe intenzionato a non rinnovare il suo contratto e considera conclusa la sua straordinaria esperienza viola. La Juventus non sembra più interessata, l'Inter ha già Lukaku, Lautaro e Sanchez, così un giocatore rischia di rimanere con tutti i problemi del caso. Che Chiesa rimanga un altro anno alla Fiorentina sembra improbabile. Ecco che potrebbe subentrare il Milan, ma quando? Solamente negli ultimi giorni di mercato dopo aver valutato tutte le situazioni del mercato in uscita. Commisso chiede 60/70, ma Chiesa ad oggi è un giocatore da massimo 40 milioni, chi decide il valore di un calciatore sono le offerte".