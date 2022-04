Pellegatti: "Investcorp? Non saremo il PSG ma mi hanno detto che faranno le cose per bene"

MilanNews.it

Carlo Pellagatti, intervenuto a Radio 24 durante Tutti Convocati, ha parlato così della trattativa fra Investcorp ed Elliott per la cessione del Milan: "Con Rangnick mi dicevano di stare calmo, quando tutti lo davano per fatto, questa volta Elliott non mi ha smentito Investcorp né mi ha frenato. Mi hanno detto che faranno le cose per bene, magari con un po' più di margine. Non saremo il PSG, per capirci".