Pellegatti: "Io tutto avrei scommesso ma non che i futuri anni, compreso questo, il Milan non fosse di default in Champions League"

vedi letture

Carlo Pellegatti, noto telecronista di fede rossonera, è stato ospite come spesso accade alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24. Il collega ha parlato della situazione attuale del Milan, nel giorno in cui iniziano gli ottavi di finale di Champions League a cui i rossoneri non sono riusciti a qualificarsi, sprecando ben due chance molto ghiotte.

Le parole di Pellegatti: "Non voglio drammatizzare, ma in 14 giorni abbiam buttato via 5 anni. Per tornare alla musica della Champions League, al minimo, devono passare 19 mesi, due estati, un Natale, due Pasque, due compleanni. Sono un'eternità 19 mesi e siamo condannati al martedì e mercoledì, il dio del calcio ci portasse il giovedì occupato, in poltrona come dal 2014 al 2021. Io tutto avrei scommesso ma non che i futuri anni, compreso questo, il Milan non fosse di default in Champions League. Il peggio era passato, fra i primi quattro sempre: invece, noni"