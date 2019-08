Pellegatti: "L'eventuale sostituto di Kessiè potrebbe essere un over 30"

Il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha pubblicato un video nel quale ha parlato della situazione di Franck Kessiè: “Quella per Kessiè un’offerta interessante, bisognerà vedere poi se il giocatore accetterà l’offerta del Monaco (vuole tanto), ma il Milan giustamente non vuole sguarnire il centrocampo per poi andare a cercare il l’alternativa; vuole prima cercare l’alternativa. E il Milan l’alternativa la cercherà esperta, non sarà un giovane: sarà un giocatore esperto, magari un giocatore over 30, quello che potrebbe (è bene usare il condizionale) sostituire Kessiè. Il Milan, dopo aver messo tanta gioventù, tanta freschezza, vuole mettere ancor più esperienza. Quindi se andrà via Kessiè vorrà dire che il Milan ha già trovato l’alternativa e sarà un’alternativa abbastanza in là con gli anni, secondo me un over 30. Si è parlato di Wanyama, che bene ha già fatto anche con il Tottenham, ecco: una figura come la sua. Non so se sarà lui, ma un giocatore esperto, che possa mettere la sua esperienza ed i suoi anni trascorsi in quel ruolo, dal piede buono e dai buoni inserimenti, tutti elementi che piacciono a Marco Giampaolo.”