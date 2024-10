Pellegatti: “La città è ricca e il popolo ha fame. Non bastano le telefonate”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del momento del Milan sul suo canale Youtube: “La città è ricca e il popolo ha fame. I bilanci del Milan sono ottimi, però poi non bisogna dimenticare che si parla di una società di calcio, dove bisogna vincere o stare in alto in classifica. E’ una società sana il Milan ma deve provare a vincere. In questo momento la città è ricca e il popolo ha fame di vittorie”.

Poi ancora sulla gestione tra allenatore e dirigenza: “Il Milan sta attraversando una fase difficile. L’allenatore ha bisogno di aiuto e non sembra averne. Probabilmente ci sono state telefonate all’allenatore, ma nessuno è andato a Milanello a parlare con Fonseca o con i giocatori. La gestione di Leao deve essere più della società che dell’allenatore. Deve essere concordata con il club. Ci sarebbe bisogno di sapere qualcosa, capire le strategie del club, che qualcuno dica qualcosa”.