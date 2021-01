Pellegatti: "La parola scudetto non mi fa paura"

Intervenuto a “Pressing” su Italia Uno, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato così degli obiettivi stagionali del Milan: “La parola scudetto non mi fa paura. Ne abbiamo vinti 18, tanti negli ultimi anni. Quindi non mi fa paura. Candidarla come assoluta favorita no, candidato: sì. Adesso lo possiamo dire, è candidato allo scudetto. Quello che è importante per me è vedere il Milan giocare bene a calcio. In questo momento, anche nella sconfitta contro la Juventus, ha sempre giocato bene a calcio. Faccio anche un complimento a Pioli: ricordo un Milan-Lazio di Coppa Italia dell’88, allenatore Arrigo Sacchi: mise in quella squadra Lantignotti, Cappelletti, Mannari, Matteo Vina, eppure le trame di gioco erano così conosciute a memoria dai giocatori che il Milan vinse contro la Lazio. Anche contro il Torino, con Brahim Diaz, Hauge, con questi giocatori sembrava avere lo spartito dentro la testa. Finché il Milan gioca così io sarò abbastanza tranquillo sul futuro”.