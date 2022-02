Pellegatti: "La vittoria nel derby è luce. Ora però testa alla Lazio e alla Sampdoria"

Carlo Pellegatti, noto giornalista che da anni segue il Milan, ha parlato dei rossoneri e dei prossimi impegni che la squadra di Stefano Pioli dovrà affronta. Sul suo canale YouTube, Pellegatti ha detto: “Ieri il Milan si è allenato in palestra a causa del forte vento che ieri ha colpito la zona di Milanello. Quindi oggi ne sapremo di più al riguardo della formazione che domani sfiderà la Lazio in Coppa Italia. Entro venerdì dovrebbe arrivare la firma sul rinnovo di contratto di Theo Hernandez, mentre più avanti si chiuderà con Ismael Bennacer e Rafael Leao. Detto ciò, bisogna stare calmi dopo la vittoria con l’Inter. C’è tanto entusiasmo, tanta gioia fra i tifosi. Questi 3 punti sono stati pitturati, colorati, luminosi, scintillanti, illuminanti…non sono stati solo 3 punti. È come se fossimo usciti dall’inverno dopo un mercato che ha visto il Milan non protagonista. Ora però bisogna stare calmi perché c’è la partita con la Lazio e poi in campionato c’è la Sampdoria. Non bisogna fare calcoli, perché i calcoli cadono se non battiamo i blucerchiati”.