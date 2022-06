Pellegatti: "Le figure non belle passano, i futuri acquisti e le future vittorie rimangono"

MilanNews.it

Ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione "Tutti convocati", Carlo Pellegatti ha commentato così la questione dei rinnovi di Maldini e Massara: "Il Milan non ha fatto una bella figura con la storia Maldini-Massara, non so i motivi, ma non sono catastrofista. Certo, lascia perplessi che non si trovi un accordo e dico che bisogna fare in fretta. figure non belle passano, i futuri acquisti e le future vittorie rimangono. La nuova proprietà del Milan deve introdursi, bisogna capire se sarà anche importante a livello economico o sarà ancora Elliott ad incidere, sicuro darà impulso ad altri aspetti moderni del club".