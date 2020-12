Pellegatti: "Leao deve Haugizzarsi. Rebic è insostituibile"

Ospite nello studio di Milan TV per il post partita di Sparta Praga-Milan, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato così della fascia sinistra rossonera: "Leao deve Haugizzarsi un po’. Deve cominciare a capire che in questo momento Hauge è una minaccia sportiva. Che giochino per superarsi. Per adesso quando non c’è Ibra, Colombo è ancora acerbo, lì non c’è ancora il sostituto vero e proprio. Adesso però trovo che Rebic è insostituibile sulla fascia, dopo di lui vengono Hauge e Leao".