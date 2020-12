Pellegatti: "Mercato? Importante mantenere il primo posto per fare un sacrificio ulteriore"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così della condizioni di Ibrahimovic e del mercato rossonero: "Capiremo solo oggi quando Ibra sarà disponibile, sperando di averlo a disposizione con il Parma. Il Milan ha tre buoni giocatori in difesa, a centrocampo e in attacco. Spero che il Milan riesca a mantenere questo primo posto perché sarebbe una spinta per la società per fare un sacrificio ulteriore. Sappiamo che sono stati tenuti in cassaforte i soldi per fare il difensore centrale".