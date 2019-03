Pellegatti: "Milinkovic prototipo del giocatore moderno ma Cutrone è l'erede di Inzaghi"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato dell'ipotizzata operazione che porterebbe Savic al Milan e Cutrone alla Lazio: "Milinkovic-Savic rappresenta proprio il prototipo moderno per la dirigenza del Milan. Sarebbe giusto inserire nella trattariva Cutrone? Per trovare un'alternativa di Piatek non si andrebbe a pagare meno dei 25/30 milioni, la valutazione di Cutrone. E' l'erede ideale di Pippo Inzaghi, è un giocatore ventenne, sa come segnare, anche in Europa. La terza soluzione sarebbe la più bella: ovvero l'arrivo di Milinkovic-Savic con la permanenza di Cutrone al Milan. Con l'Europa ci saranno tante partite e ci sarà spazio per tutti, con un piccolo salto Cutrone potrebbe essere titolare.