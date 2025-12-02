Pellegatti: “Nel secondo tempo un altro Milan. Fofana tra i migliori con la Lazio”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della prestazione dei rossoenri nell'ultima partita di campionato contro la Lazio e di come inspiegabilmente il Milan abbia completamente cambiato modo nel secondo tempo. Poi ha commentato la prova di Leao, match winner, e di Fofana, a sua detta uno dei migliori della partita. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Non so che cosa succeda tra il primo e il secondo tempo, non potevamo nemmeno sperare nei cambi perchè cambi con chi? Perché Ricci, Jashari, dovrebbero entrare tutti al posto di giocatori che in questo momento danno più affidamento, anche lo stesso Nkunku non aveva un alcun sostituto, se non mettere Loftus-Cheek, ma all’inizio del secondo tempo non aveva nessun senso. Però come se fossimo nel paese insieme ad Alice nel paese delle meraviglie, nel secondo tempo dopo 30 secondi il Milan ha incominciato a giocare. Un altro Milan, velocità, precisione, fraseggi. Un altro Milan, e in effetti dopo cinque minuti circa, la fuga sulla destra di Fofana che io metterò fra i migliori perché quando nel primo tempo leggevo: che disastro Fofana, dicevo ai miei amici lo state giudicando perché si è visto, gli altri non potete giudicarli perchè non si sono mai visti, quindi per me fra i migliori, perché lui è presente, lotta, sbaglia, ma c’è sempre, gli altri nel primo tempo non c’erano. Quindi al quinto minuto Fofana allarga,viene avanti, pallone a destra, Tomori che mette un pallone in mezzo, e da centravanti puro, io che sono fra i primi ad avere dubbi sulle attitudini di centravanti del nostro buon Leao, da grande attaccante, da Pippo Inzaghi, da rapace d’area di rigore, pam, rete, 1 a 0. Poi ancora qualche occasione, sempre con Leao e Fofana, intanto il Milan resisteva, Maignan non ha effettuato nessuna parata, e poi al 94’ c’è stato l’episodio var che giustamente si è chiuso senza l’assegnazione del rigore”