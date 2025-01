Pellegatti: "Nelle prime 17 squadre oggi in Champions League solo due squadre hanno un attaccante costato meno di 15 milioni: il Brest e il Milan"

vedi letture

Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram nella quale ha parlato così del problema del gol al Milan: "Sono andato ad esaminare dei numeri stordenti. Non tanto quelli dalle classifica che conoscete tutti: il Milan è a 15 punti dall'Inter, a 14 dall'Atalanta e quasi 20 dal Napoli , pur dovendo recuperare la partita contro il Bologna. Il Milan, dal 9 novembre all'11 gennaio, ha giocato otto partite di campionato e ne ha vinte solamente due contro Empoli e Verona. Nelle altre gare una sconfitta contro l'Atalanta e cinque pareggi. Perchè invece le cinque partite di coppa contro Sassuolo, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Juventus e Inter le vince tutte?

Nella continuità forse ci manca il centravanti. Guardano il costo degli attaccanti presi dal Milan nelle ultime stagioni si vede che quasi tutti sono arrivati a costo zero. Eppure il Milan è una società che ha speso soldi negli ultimi anni come testimoniano gli acquisti di Chukwueze, Emerson Royal, Okafor, Pavlovic, Musah. Ma l'attaccante non lo prendiamo mai. Per concludere vi dico nelle prime 17 squadre oggi in Champions League solo due squadre hanno un attaccante costato meno di 15 milioni di euro: il Brest e il Milan. Incredibile! Compriamo un bomber!".