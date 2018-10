Pellegatti: "Paredes alternativa perfetta di Biglia, Leonardo continuerà a provarci"

Carlo Pellegatti, nell'ultimo video caricato per il suo canale Youtube ufficiale, ha parlato così del possibile approdo in rossonero di Leandro Paredes: "Non mi ha certo sorpreso l'indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport circa l'interessamento del Milan per Paredes. L'argentino è un centrocampista centrale che gioca allo Zenita ma già conosce il calcio italiano, con esperienze ad Empoli e nella Roma. Credo possa essere l'ideale alternativa a Biglia, c'è bisogno di gente fresca ed importante che possa dare alternative. Il costo non è basso, circa 25/30 milioni di euro, ma il club deve rafforzare il centrocampo se vuole fare un ulteriore passo verso il successivo salto di qualità. Leonardo cercherà sicuramente Paredes nelle prossime settimane, tanto che un abboccamento con l'agente c'è già stato ma non sarà facile perché ci sono squadre con le quali è difficile trattare, sono vetrine e negozi cari. Lo Zenit lo è. Il Milan ci proverà comunque, anche se l'alternativa Barella costa anche di più, se possibile. Tornando all'argentino, con i suoi 24 anni può essere una certezza".